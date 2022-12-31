أسرة انتقلت من عشوائيات الدويقة لحي الأسمرات: كل المرافق متاحة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «2023 بداية جديدة.. قصة أسرة انتقلت من عشوائيات الدويقة لحي الأسمرات».

وقال المواطن أحمد طلعت محمد، إنه كان يسكن في منشية ناصر بالدويقة، لكنه انتقل إلى حي الأسمرات: «المرافق لم تكن متاحة في الدويقة بشكل جيد، وعندما انتقلنا إلى الأسمرات اختلفت الأمور كثيرا، كل المرافق والخدمات موجودة والتعليم جيد، إضافة إلى وجود قوافل طبية رائعة».

محو أمية الزوجة

وأضاف المواطن أحمد طلعت: «أبنائي اشتركوا في نادي الكونغ فو بالمجان، والتعليم هنا رائع، وهناك أندية كثيرة متاحة لممارسة كرة القدم»، أما الزوجة فقالت إنها تعلمت في محو الأمية لأنها كانت لا تجيد القراءة والكتابة، حيث أصبحت تعلم الأبناء وتذاكر لهم، كما تحضر ندوات وتستفيد كثيرا، كما تتعلم الخياطة.

أماكن كثيرة لجمع القمامة

وتابع المواطن أحمد طلعت: «الحي لم يقصّر معنا على الإطلاق، في المناطق العشوائية نرى القمامة موجودة في كل مكان، لكن في الأسمرات هناك أماكن كثيرة تجمع في القمامة، وهذا الجو صحي لأبنائنا ولنا وأحمد الله على كل هذه الأمور».