خبير محركات: خطوتان للتعامل مع السيارة حال الغرق في مياه الأمطار

موجة من الطقس السيئ ضربت البلاد الفترة الماضية تسببت في إحداث شلل مروري فضلا عن غرق السيارات في مياه الأمطار، وهو ما يدفع البعض للتساؤل عن الطريقة الصحيحة لحماية المركبات في الأمطار والبرد الشديد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الطرق الصحيحة للتعامل مع السيارات في الطقس السيئ والأمطار، على النحو:

كيفية حماية العربية في الأمطار والبرد

وبحسب نادر أحمد منصور، مهندس الميكانيكا والمتخصص في مجال المحركات، لـ«الوطن»، فإن هناك بعض الإجراءات والنصائح التي ينبغي اتباعها إذا دفعت الحالة للخروج في الطقس السيئ والمطر وغمرتها مياه الأمطار.

في البداية يجب على الفور عدم محاولة تشغيل محرك السيارة مهما كانت الأسباب، إذ أنه في أغلب الظن أن المياه وصلت إلى غرف الاحتراق التي تعرف بـ «السلندرات» داخل المحرك.

ويمكن لمياه الأمطار أن تدخل وتتسلل إلى المحرك إما عن طريق فتحة فلتر الهواء أو فتحة الشكمان، وعند محاولة تشغيل المحرك بهذا الشكل، يتلف بشكل كامل، وقد ينتج عنها كسر البيلات أو كراسي الحركة، أو خروج «بستم» عن مساره من جانب المحرك أو كسر عمود «الكرنك»، ما يؤدي إلى تلف المحرك بالكامل.

فصل أقطاب البطارية

في الخطوة الثانية يجب على الفور فصل أقطاب البطارية بمجرد الوصول إليها، وعدم وضع مفتاح «الكونتاكت»، أو تشغيل أي أنوار أو وصلات لها علاقة بدائرة الكهرباء بالسيارة، إذ أن المياه ستؤدي إلى توصيل جميع الأقطاب، ما ينتج عنه تلف كروت الدوائر الكهربائية والكمبيوتر المركزي للسيارة، الأمر الذي يصعب معه إصلاحه إلاَ بتكلفة كبيرة جدا.

تنظيف السيارة من المياه

في حال غمرت السيارة المياه وتسللت للداخل، يجب تصفيتها من الداخل، ورفع فرش الأرضية للخارج، والبحث عن فتحات التصريف الأرضية المتوفرة بجميع السيارات، لكن يتم إغلاقها من قبل المصنعين بمطبات كاوتش في أرضيات حوض السيارة.

يفضل فك جميع الكراسي وإخراجها من السيارة وتجفيفها من المياه، وتركها في الشمس والهواء فترة لا تقل عن 3 أيام، لتجنب تعفن الفرش والروائح الكريهة داخل السيارة.