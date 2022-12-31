أماكن استخراج بطاقة رقم قومي فورية.. هتستلمها بعد 20 دقيقة

يرغب العديد من المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل فوري وفي خضون دقائق قليلة، دون انتظار لأيام تصل إلى أسبوعين، لذا تستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة رقم قومي فورية 2023، والتي يمكن استلامها بعد دقائق قليلة.

أماكن استخراج بطاقة رقم قومي فورية 2023

وزارة الداخلية وتحديدًا قطاع الأحوال المدنية في العباسية، قدم مؤخرًا خدمات المركز النموذجي تحت اسم «أحوال إكسبريس» والذي يمكن من خلال المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي في مدة لا تتعدى الـ 20 دقيقة.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة «أحوال إكسبريس» سواء في استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها، من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ثم التصوير بأحدث الأجهزة المتاحة، وانتظار دقائق حتى يتم استلامها.

ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجل من خلال عدة مراكز أعلنتها وزارة الداخلية ومن أبرزها:

1 - مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

2 - مول مكسيم في التجمع الخامس.

3 - سيتي سنتر كارفور في المعادي.

4 - مول مصر ومول العرب في مدينة 6 أكتوبر.

5 - كارفور في مدخل مدينة الإسكندرية.