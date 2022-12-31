توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تساقط أمطار على شمال الوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية، والتي تتزامن أول ثلاثة أيام من العام الجديد خلال الفترة من الأحد 1 وحتى 3 يناير 2023.

ذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 المقبلة

وتتكون الشبورة الصباحية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وتشهد البلاد أول أيام العام الجديد حيث الأحد والاثنين، تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأحد 1 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الاثنين 2 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.