مصرع شخص وإصابة 3 بالاختناق بسبب إشعالهم النار للتدفئة في الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بحالات اختناق، بسبب إشعالهم للنيران بغرض التدفئة داخل منزلهم في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتفاجأ الأهالي باختناق الأسرة ومصرع أحدهم، بعد إشعال النيران للتدفئة.

بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخرين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمركز سنورس، يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية صادق بدائرة المركز، بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين من أشرة واحدة، جراء تعرضهم لاختناق بسبب المدفأة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفى والمصابين أشعلوا النيران في أخشاب وقطع فحم داخل منزلهم بغرض التدفئة، ولكنها تسببت في مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين.

الأدخنة الكثيفة قتلت أحدهم

وتسببت النيران في تصاعد أدخنة كثيفة ملأت المنزل، واستنشقتها الأسرة، ما تسبب في إصابة أحدهم وإصابة الآخرين.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداع المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.