القبض على متهم بسرقة مشغولات ذهبية من عقار بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بالقاهرة بإسلوب "المغافلة"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بإكتشافه سرقة (ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية) من داخل الفيلا سكنه بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا محل البلاغ كمشرف معمارى لإنهاء بعض الأعمال بها ، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا وتمكن من مغافلة باقى العاملين بالفيلا وإستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.