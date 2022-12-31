ضبط سائق تسبب في وفاة شخص بالقاهرة.. «خبطه بالعربية وهرب»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الغربية) إصطدمت به سيارة مجهولة وتوفى متأثراً بإصابته بكسور ، وكدمات متفرقة بالجسم ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب قائد السيارة المتسببة فى الحادث ، أمكن تحديدها وتبين أنها سيارة أجرة "ميكروباص" ملك (سائق –مقيم بمحافظة الغربية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ، وتعدى الأهالى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.