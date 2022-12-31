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الأمن يعيد سيارتين مُبلغ بسرقتهما بالقاهرة.. «السر في السايس»

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:49 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (مواطنين ، مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (سايس "لديه معلومات جنائية" ، ومالك جراج  ، مقيمان بدائرة القسم) لقيام الأول بسرقة سيارتين من داخل جراج ملك الثانى ، وبمواجهة الأخير نفى علمه بملابسات الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن الأول وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله وحيازته مفاتيح السيارات المتواجدة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السيارتين المُشار إليهما ، وفى سبيل ذلك إستعان بالأخير فى تنفيذ مخططه ، وقاما بالإستيلاء على السيارتين بإستخدام المفاتيح الخاصة بهما ، وأثناء سيره بإحدى السيارات بنطاق محافظة البحيرة متوجهاً لمحل سكنه تعطلت منه فتخلى عنها ، وتم العثور عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه ، حال إستقلاله السيارة الأخرى المستولى عليها ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وبإستدعاء المجنى عليهما  تعرفا على السيارتين ، وإتهماهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

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بقلم محمد بركات ومريم جاد