مصرع رضيعة دهسها والدها بجرار زراعي عن طريق الخطأ بالمنيا

لقيت رضيعة مصرعها بعد أن صدمها جرار زراعي بقيادة والدها، عن طريق الخطأ، وذلك أثناء رجوعه للخلف بقرية إبجاج الحطب التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

مصرع رضيعة دهسها جرار زراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، بمصرع الطفلة «ندى مصطفى أحمد»، 18 شهرا، داخل قرية إبجاج الحطب التابعة للوحدة المحلية بحلوة.

الأب دهس ابنته بطريق الخطأ

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الرضيعة صدمها جرار زراعي بدون لوحات معدنية، قيادة والدها «مصطفى أحمد»، سائق، وذلك أثناء رجوعه للخلف، حيث دهس ابنته عن طريق الخطأ التي لقيت مصرعها على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم التحفظ على الجرار الزراعي وسائقه بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.