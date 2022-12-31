إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب تروسيكل ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثي انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية في مركز ديرمواس، ودراجة نارية أمام مساكن المدينة الجامعية بحي الأخصاص بمدينة المنيا.

انقلاب دراجة نارية أمام المدينة الجامعية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية أمام مساكن المدينة الجامعية بحي الأخصاص في مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد سيد محمود، 25 عاما، مقيم بكفر المنصورة، باشتباه كسر بالساق، وشخص آخر جار تحديد هويته، مصاب باشتباه ارتجاج وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بمركز ديرمواس

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قريتي تل بني عمران والحاج قنديل في مركز ديرمواس بأقصى جنوب شرقي المحافظة بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة محمد مصطفى حمدي، 18 عاما، مقيم بديرمواس، وعلاء كرم محمد، 37 عاما، من كفر الشيخ، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث يشتبه في إصابتهما بكسر بالعمود الفقري، وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.