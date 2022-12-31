«سيد» يعلم الطلاب اللغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي: «ببسط المعلومة»

في كثير من الأحيان، يسعى المدرسون لتسهيل وتبسيط المعلومات على تلاميذهم، عبر ابتكار أدوات وآليات حديثة تتواكب مع أذهان الجيل الحالي، حتى تصل المعلومة إليه بشكل سهل، إلا أن ما فعله «سيد» كان أمرًا غير مألوف بالنسبة للكثير من المعلمين.

نجح سيد الشمندي، البالغ من العمر 47 عامًا، في ابتكار تطبيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد به الطلبة في شرح مناهج اللغة الإنجليزية بشكل مبسط يجد قبولًا لديهم، ويساعدهم في استذكار دروسهم بسهولة ويسر، وهو ما سعى كثيرا في ابتكاره حتى نجح.

«سيد»: أسعى لمواكبة التطوير في المناهج التعليمية

يقول «سيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن مثل تلك التجربة الجديدة جاءت في إطار سعيه الدائم في مواكبة التطوير وتقديم أفضل الطرق لمساعدة الطلاب، إذ إن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية يمكن أن يكون أداة قيمة للمعلمين من خلال تبسيط المعلومات المعقدة، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على جعل التعليم أكثر كفاءة وفعالية.

دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج

وأوضح «سيد» أنه اعتمد على تلك التقنية الحديثة بشكل كبير في الفصول الدراسية، وذلك عبر دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج والمقررات الدراسية، من أجل تقديم تعليم أسهل وأكثر فاعلية لطلابه، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق ذلك عبر استخدام منصات التعلم التي تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي والبرامج التعليمية، ما سمح له وسهل عمله في تقديم دروس مخصصة وتفاعلية بشكل أكبر مع طلابه.