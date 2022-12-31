من «هل هلالك» إلى بهجة الروح.. حصاد الإنتاج الثقافي في 2022

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، العديد من الفعاليات في 2022، منها «هل هلالك» خلال شهر رمضان المبارك، بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، (15) ليلة عرض خلال الشهر الكريم، استهلت بالاحتفال بذكرى حرب العاشر من رمضان، وتكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في تقديم أعمال فنية وطنية، وقدمت مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية، كما شهدت أولى ليالي حفلات البرنامج، افتتاح معرض وثائقي عن مساجد القاهرة بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وحققت العروض نجاحا جماهيريا في كل فقراتها طوال (15) ليلة عرض يوميا، خلال شهر رمضان الكريم، وشارك في فعاليات البرنامج فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوى القدرات الخاصة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الفنية لأول مرة مثل «الأنامل الصغيرة، طبلة الست، الحرملك، الحضرة»، بالإضافة إلى مشاركة من المنشدين وائل الفشني ومحمود التهامي، وقدم مسرح العرائس بصفة يومية العرض العرائسي الشهير «الليلة الكبيرة»، إلى جانب ركن الطفل الذي استضاف يوميا مجموعة من الأطفال للتدريب على الرسم والأشغال اليدوية.

الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وإعلان جوائز مسابقة الأغنية الوطنية للشباب «أنا المصري»، احتفل القطاع بذكرى نصر أكتوبر العظيم، على المسرح القومي بالعتبة، وتم تكريم كوكبة من القامات الفنية والأدبية الذين رحلوا عن دنيانا ومازالت أعمالهم خالدة في الوجدان، وهم: «اسم الفنان الكبير فريد شوقي، واسم الكاتب الكبير أحمد بهجت، واسم الشاعر الكبير صلاح جاهين، واسم الشاعر الكبير فؤاد حداد، واسم الموسيقار سيد مكاوي»، كما تم تكريم أبطال وصناع مسلسل «القاهرة كابول»، «كيرة والجن».

كما أعلنت جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الأغنية الوطنية للشباب «أنا المصري»، وأقام القطاع ضمن الاحتفال بحرب العبور، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، معرض فنى تضمن 20 لوحة فنية لأعمال كاريكاتيرية للفنان صلاح جاهين عن حرب أكتوبر.

صيف قطاع الإنتاج الثقافي

في إطار حرص رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، على إتاحة العروض الفنية المتميزة سواء من الجهات التابعة له، أو من الفرق الفنية والموسيقية والأصوات الغنائية الشابة، التي أصبح لها تواجد متميز على الساحة الفنية، ينظم القطاع كل عام برنامجاً فنياً تحت عنوان «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» وذلك خلال شهور الصيف، وتضمنت هذه الحفلات التى أقيمت فى شهر أغسطس الماضى.

بهجة الروح

تحت شعار «بهجة الروح»، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي سلسلة من الأمسيات الشعرية الغنائية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، اعتبارا من شهر يوليو 2022، وحتى ديسمبر، واختتم فعاليات بهجة الروح لعام 2022 بأمسية «أنوار عيسى ومحمد» احتفالا بالعام الميلادى الجديد وذلك يوم 26 ديسمبر.