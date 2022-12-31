السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم «ف. ا»، عامل، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدري الحشيش والهيروين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إخطار باتجار المتهم في المخدرات

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الجاري بدائرة المراغة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورد معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف.

ضبط المتهم.. واعتراف بالواقعة

وعفب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترفا بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.