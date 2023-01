طريقة بسيطة للاحتفال برأس السنة في المنزل.. 5 أفلام عليك مشاهدتها

لا يخرج العديدون إلى الشوارع في ليلة رأس السنة، ويفضلون الاحتفال في المنازل مع أسرهم وأصدقائهم، وتوجد طرق عديدة ومختلفة يمكن من خلالها الاستمتاع بليلة رأس السنة في المنازل، وهي مشاهدة الأفلام الأجنبية، والتي دائمًا ما تُميز هذه الليلة عند البعض، وتستعرض «الوطن» أبرز الأفلام الخاصة بالكريسماس والتي يمكن مشاهدتها.

فيلم Violent night

هو واحد من أجدد أفلام الكريسماس، وتم عرضه في السينمات لأول مرة في 2 ديسمبر 2022، وحصل على آراء إيجابية من النقاد وحقق إيرادات وصلت إلى 96 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وتدور قصة الفيلم حين يقتحم فريق من المرتزقة المحترفين منزل شخص ثري في ليلة عيد الميلاد، ويتخذوا كل من بالمنزل رهائن، ولكن سرعان ما يفاجأ الفريق بوجود سانتا كلوز بالمنزل، دون علمهم بحقيقته، والفيلم من إخراج تومي وركولا، ومن بطولة ديفيد هاربر، وكام جيجنديت، جون ليجويزامو.

A Welcome Home Christma

ويحكي الفيلم قصة محارِبة قديمة تحتاج إلى المساعدة للعودة إلى الحياة، فتقع في حب مستشارها في هذه المهمة، والتي تأتي قبل أعياد الميلاد، والفيلم من إنتاج عام 2020، ومن بطولة جانا كريمر، وبراندن كوين.

Leon the professional

ويعد فيلم leon the professional واحد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما الأمريكية، وهو فيلم جيد لقضاء ليلة رأس السنة، مدته 3 ساعات، وتدور قصته حول الطفلة «ماتيلدا» التي تعيش في مدينة نيويورك مع عائلتها، وتقتل عصابة لتجارة المخدرات كل أفراد عائلتها بسبب مشاكل مع والدها، وتختبئ ماتيلدا في منزل قاتل مأجور، وهو «ليون» الذي يساعدها للانتقام من العصابة.

الفيلم من بطولة جون رينو وجاري أولدمان وناتالي بورتمان، وهو من إنتاج عام 1992.

Catch me if you can

هو فيلم من أيقونات السينما، وتدور قصته حول «فرانك» الذي يهرب من بيت عائلته وهو في سن السادسة عشر ولم يجد عملًا مناسبا، فيعتمد علي مهاراته في تزوير الشيكات من أجل الحصول على قوت يومه، لكن يتطور به الأمر لتحصيل أكثر من 2.5 مليون دولار عن طريق التزوير.

وفيلم Catch me if you can من بطولة ليوناردو دي كابريو وتوم هانكس ومارتن شين، وكريستوفر والكن، ومن إنتاج عام 2003.

Home alone

هو فيلم رأس السنة الشهير، ويتكون من 6 أجزاء، أول جزء تم إنتاجه عام 1990، وتدور أحداث الفيلم حول الطفل كيفين، الذي يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه بعدما تنساه أسرته في المنزل عن طريق الخطأ وترحل لقضاء إجازة عيد الميلاد في فرنسا، حيث يحاول اثنين من اللصوص الأغبياء اقتحام المنزل ولكنه وحده يحاول التصدي لهم.