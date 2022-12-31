شعبة المستوردين: العمل بمستندات التحصيل في الاستيراد سيحدث انفراجة بالسوق

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وبدء العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، سيحدث انفراجة في السوق المصرية بشكل ملحوظ.

وأوضح «شيحة» في تصريحات لـ «الوطن»، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل، له العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري، منها سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في المواني، وتخفيف الضغط على الدولار، وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة ومنع احتكار السلع.

وأشار إلى وجود فارق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية تتمثل في أن مستندات التحصيل تعطي تسهيلات للمستوردين لتسديد مبالغ الشحنات المستوردة على فترات طبقاً للاتفاق، بينما في حالة الاعتمادات المستندية، يقوم المستورد بتسديد كامل قيمة الشحنة المستوردة.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في بيان سابق السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.