خبير شؤون عربية: طلب الأمم المتحدة رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال انتصار تاريخي لفلسطين

قال الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، إن أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تطلب بمقتضاة من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي، ترجع لكونه قرار مهم جدًا؛ إذ يأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به القضية الفلسطينية بالتزامن مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وهي حكومة نتنياهو الأشد تطرفًا والمعرفة بسعيها لوأد القضية الفلسطينية.

انتصار تاريخي للدبلوماسية الفلسطينية

ووصف فارس في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، قرار الأمم المتحدة بالتاريخي للدبلوماسية الفلسطينية، التي تسعى بكل قوة إلى صدور مثل هذه القرارات التي تدعم القضية الفلسطينية على اعتبار أنها تحتاج إلى دعم كبير عربيًا أو دوليًا، وهذا القرار يؤدي بشكل كبير إلى وضع إسرائيل بمأزق حقيقي.

القرار صدر بالوقت المناسب

وأوضح الخبير في الشؤون العربية، أنه من الممكن أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات من شأنها وضع بعض لشخصيات العامة الإسرائيلية التي ارتكبت الكثير من الجرائم موضع الاتهام، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة نسف القضية الفلسطينية من جذورها، وهو ما يؤكد أهمية التوقيت كونه يأتي في منعطف خطير تمر به القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا القرار صدر بالوقت المناسب.