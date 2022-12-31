وفاء عامر ومحمود عبد المغني أبرز حضور حفل عقد قران هاجر الشرنوبي

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، بحضور عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي، على المنتج أحمد الجابري، المقام حاليا في أحد مساجد القاهرة، لتقديم التهنئة للعروسين.

الفنانون يتوفداون على حفل عقد قران هاجر الشرنوبي

وجاء أبرز الحضور من الفنانين كالتالي، ليلى عز العرب، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وحسام داغر، لحفل عقد قران هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري.

بينما حرصا العروسان، منذ قليل، بعمل جلسة تصوير خاصة، قبل عقد القران، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء في ساحة المسجد.

مشاركة هاجر الشرنوبي في مسلسل الضاحك الباكي

وفي سياق آخر، حققت هاجر الشرنوبي، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل «الضاحك الباكي»، التي كانت تدور أحداثه حول تناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

أبطال مسلسل الضاحك الباكي

شارك في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي»، عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفي شوقي، محمد صلاح أدم، أحمد علي، أحمد السلكاوي، عبد الله عبد الغني، هاني شو، أسماء الباجوري.