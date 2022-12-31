سفير مصر السابق باليمن: 2022 شهدت حركة نشطة للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي سفير مصر لدى اليمن السابق، إن عام 2022، شهد حركة نشطة وديناميكية للدبلوماسية المصرية، في مختلف المجالات سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي أو الأوروبي، أو مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقارة أسيا بأكملها، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية، شهدت حركة نشطة جدًا على المستوى العربي، وهو ما ظهر بصورة واضحة بالقمة الأخيرة بغداد 2، التي جمعت بين مصر والعراق والأردن، وشارك بهم لأول مرة عمان والبحرين رسميًا.

مشاركة عربية وعالمية موسعة بقمة بغداد 2

وأضاف «الشرقاوي» في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن قمة بغداد 2، شهدت أيضًا مشاركة من المملكة العربية السعودية والكويت وإيران وتركيا، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة لمشاركة كل سفراء الدول العربية لدى الأردن وبعض دول الغرب.

مصر تعطي أهمية لدفع العلاقات العربية العربية على مختلف الأصعدة

وأوضح سفير مصر لدى اليمن السابق، أن الجهود الدبلوماسية المصرية تعكس أن مصر تعطي أهمية لدفع العلاقات العربية العربية على مختلف الأصعدة، وتعزيز التعاون والمشاركة بين الدول العربية، مؤكدًا على أن هناك مبادئ للتحرك المصري النشط بالعلاقات العربية وهو رد أي تدخل خارجي بشؤون الدول العربية، والحرص على تفعيل سبل التعاون والتنمية بين الدول العربية، والعمل المشترك على توفير المناخ المناسب لدفع عملية التنمية المستدامة في تلك الدول.