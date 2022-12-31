مطران طنطا يوجه نصائح للناس في رأس السنة: طوبى لأنقياء القلب

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن صورتك قد تبدو أمام نفسك أنها غير مرضية، وأنك غير مرضٍ أمام الله، وهذا هو بداية رضى الله على الإنسان، مضيفًا أنه عندما تشعر بالضعف فإنك تطلب القوة والمعونة من الله، وتشعر بالاحتياج للتغيير، موضحًا أن أجمل الصور البشرية أمام الله هما صورتان، الأول التائب والثاني نقي القلب.

جاء ذلك خلال استضافة الأنبا بولا في برنامج أنا وبيتي الذي تقدمه الإعلامية نانسي مجدي وهي حلقة ليلة رأس السنة على قناة مي سات القبطية.

كيف نستقبل العام الجديد؟

وأضاف أن صورة التائب كانت عبارة مشتركة ذكرها السيد المسيح ويوحنا المعمداني حيث قالا «توبوا لأنه اقترب ملكوت السموات» في مواضع مختلفة في الإنجيل، مضيفًا أن الكتاب ذكر «طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله» وأنقياء القلب هي ألا تحمل أي ضغينة لأي إنسان.

وشدد على أن مع قدوم السنة الجديدة، يجب أن تجمل صورتك أمام الله من خلال التوبة الكاملة الصادقة، والنقاوة القلب والغفران لكل أحد.

طرق التعامل مع السقوط في الخطايا

وعن كيفية التعامل مع النفس التي تشعر بالانكسار بسبب الخطايا التي ترتكبها، قال الأنبا بولا إن العبرة ليست بالسقوط في الخطية في حد ذاته، لكن في بعض الأمور، الأول معدلات السقوط إن كانت متناقصة تبارك حتى إذا كنت تخطي، الأمر الثاني نوع السقوط هل أصبحت أقوى وتقدر على التحكم في نزواتك فطوباك، ثالثا مدة السقوط هي تستمر في الخطايا أم تتراجع.

وأضاف إن الكتاب المقدس يقول «الصديق يسقط 7 مرات» لأنه في كل مرة يقع يكون قادر على تجاوزها، محذرًا من عدم الوقوف أمام الله خلال فترة العثرات والمصائب، موضحًا أن التاريخ ذكر قصص الكثيرين من الخطاة الذين تحولوا إلى قديسين في فترة قصيرة، ومنهم شاؤول الذي كان يقتل المسيحيين يصبح بولس الرسول العظيم، والمرأة السامرية التي تحولت من خاطئة إلى كارزة.

محاسبة النفس لتصحيح المسار الايماني

وأوضح الأنبا بولا، أنه بدون محاسبة النفس ومراجعتها لن يكون هناك تصحيح للمسار، ويجب أن يتم وضع توقيتات لمحاسبة النفس، من خلال التركيز على صلاة الشكر والمزمور الخمسين.

وأضاف أن الكتاب المقدس هو مرآة لعيوب الإنسان، فعندما نقرأ الوصايا نكتشف عيوبنا وكيفية تقويمها، موضحًا أن حضور العظات هي التركيز على الكلمات لمعرفة ما ينقصك وعلاجها.

خطوات وضع أهداف روحية في العام الجديد

وحذر الأنبا بولا من يرغبون في أن يقوموا بوضع خطط لأهداف روحية في العام الجديد أن يقوم بوضع خطط فوق طاقته، «فقليل دائم أفضل من كثير لا يستمر».