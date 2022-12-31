«الوزراء»: لدينا موارد دولارية كافية لتلبية احتياجاتنا في 2023

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكبر الأزمات التي واجهتها مصر خلال 2022، التي جاءت نتاج الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية أدت لتراكم السلع في الجمارك نتيجه نقص المتوافر من النقد الأجنبي لدى الدولة المصرية، ما تسبب في تباطؤ الإفراجات.

رئيس الوزراء أرسل الكثير من رسائل الطمأنة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية تعمل حاليا على حل تلك الأزمة، إذ جاءت رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في غاية الأهمية؛ أهمها أن مصر لديها من الموارد الدولارية الحالية ومن الخطط المستقبلية لتوفير مزيد من الموارد الدولارية ما سيكون كافيا لتلبية احتياجاتنا في 2023 بما فيها الإفراج عن السلع في الجمارك، وتفادي تكرار أزمة تراكم السلع مستقبلا.

واستطرد: «أفرجنا عن سلع تجاوزت الـ6 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر، وده مبلغ غير مسبوق، ورسالة طمأنة للمستوردين المصريين اللي استوردوا تلك السلع ولديهم متأخرات عليهم دفعها، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتوفير المبالغ اللازمة لدفع ما لديهم من متأخرات».

وأوضح أن رسالة الطمأنة الأخيرة كانت للمواطن المصري بإتاحة الكثير من المنتجات خلال الفترة المقبلة وزيادة المعروض من السلع، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع خاصة من خلال معارض أهلا رمضان التي سيتم إطلاقها قبل شهر رمضان بـ3 أشهر كاملة.