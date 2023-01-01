سر اختلاف توقيت الاحتفال بعيد الميلاد.. «اليوم أطول ليلا وأقصر نهارا»

في ظل الاحتفال بليلة رأس السنة يخلط البعض بين عدة احتفالات تقع في الفترة بين 25 إلى 7 يناير، وهي احتفالات عيد الميلاد والكريسماس وليلة رأس السنة، ويقع كل واحد من هذه الاحتفالات في يوم محدد تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

احتفال 25 ديسمبر هو احتفال الكنيسة الغربية بعيد ميلاد المسيح الذي يوافق الـ29 من كيهك في التقويم القبطي، ويجري الاحتفال بهذا اليوم بحيث يكون ميلاد المسيح في أطول ليلة وأقصر نهار فلكيا، وبعدها يبدأ النهار في الزيادة والليل في النقصان، إلا ان العلماء لاحظوا أن يوم 25 ديسمبر الذي يوافق عيد الميلاد لا يقع في أطول ليلة وأقصر نهار، ووجدوا الفرق عشرة أيام، أي يجب تقديم 25 ديسمبر بمقدار عشرة أيام حتى يقع في أطول ليل وأقصر نهار، وكان هذا في عام 1582، أيام جريجوري بابا روما.

تعديل التقويم الميلادي وفقا للبابا جريجوري

وعرف العلماء أن سبب ذلك هو الخطأ في حساب طول السنة المحسوبة بالدورة الكاملة للأرض حول الشمس، حيث لاحظوا أن الأرض تكمل دورتها حول الشمس كل 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، فأمر البابا جريجوري بحذف عشرة أيام من التقويم الميلادي اليولياني حتى يقع 25 ديسمبر في موقعه، وسمي هذا التعديل بالتقويم الجريجوري، وجرى العمل به في أوروبا ومصر أيام الاحتلال الانجليزي، بحسب تراث الكنسية القبطية الأرثوذكسية.

عقب جلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر لم تعمل الكنيسة القبطية بالتقويم الجريجورى، وعادت للتقويم القبطي الذي يعتبر 7 يناير هو عيد الميلاد، إلا أنه مع ذلك هناك بعض الكنائس الغربية في مصر تحتفل بالعيد يوم 25 ديسمبر، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر فيما يعرف بـ«الكريسماس» أي ميلاد المسيح.

ولكن 7 يناير هو المدرج رسميًا على أجندة الدولة، ويكون بعد صيام الميلاد الذي يستمر 43 يومًا، وتحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية، أما 1 يناير فهو ليس عيد مقتصراً على الأقباط ب هو احتفال عام في العالم أجمع بانتهاء سنة فائتة وأخرى مقبلة.

طريقة الاحتفال بعيد الميلاد وسبب ظهور سانتا كلوز

ويكون الاحتفال بعيد الميلاد «الكريسماس» بتقديم الهدايا وتبادل التهاني وظهور «بابا نويل - سانتا كلوز» وشجرة عيد الميلاد، وأصل كلمة كريسماس Christmas هي اختصار اسم عيد الميلاد، وهي مكونة من مقطعين Christ ومعناه المخلص وهو لقب للمسيح وmas وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها ميلاد، وجاءت هذه التسمية بسبب التأثير الديني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرون الأولى.

أما بابا نويل والذي يسمى عند البعض سانتا كلوز فهو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، وهي معروفة بأنها رجل عجوز ضحوك وسعيد دائما، وقصة سانتا كلوز مأخوذة من قصة القديس «نيقولاس» أسقف «ميرا» عاش في القرن الخامس الميلادي وتوفي في شهر ديسمبر، وكان يوزع الهدايا للفقراء والمحتاجين ليلاً دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل.