أبرز ما بحث عنه المصريون خلال 2022.. كأس العالم و«الغزالة رايقة» الأعلى

يعد محرك البحث العالمي جوجل الأشهر والأكثر استخداما للبحث لدى المصريين، ووفقا لخريطة محرك البحث بموقع جوجل لعام 2022 حصدت عدة مسلسلات الأكثر بحثا بمقدمتها مسلسل توبة بينما أغنية الغزالة رايقة الأعلى بالأغاني وكلمة منتخب مصر الأعلى بالرياضة.

الكلمات الأكثر بحثا على جوجل

تنشر «الوطن» قائمة البحث الأكثر طلبا بمختلف فئات البحث..

-قائمة البحث العامة: تضمنت عدة كلمات للبحث خلال 2022 كانت بالترتيب..

سعر الدولار اليوم

كأس العالم

دعم مصر

منتخب مصر

كاس أمم أفريقيا

الأغاني الأكثر بحثا في 2022

-قائمة البحث للأغاني: وتضمنت عدة أغانٍ بالترتيب هى،

أغنية الغزالة رايقة

أغنية ستو انا

أغنية شيماء

أغنية البخت

أغنية ويوماتي ببعت السلامات

كيف أفعل على جوجل

-قائمة البحث عن كيف أفعل: وتضمنت عدة كلمات بحث كانت بالترتيب التالى،

ازاي أقرص الناموسة زي ماقرصتني

ازاي ألاقي ريموت التلفزيون

ازاي أروح ممشى أهل مصر

ازاي أحسب كام ف الميه

ازاي تخلي البنت تحبك

الأكثر بحثا بالرياضة

-قائمة البحث عن الرياضة: وتضمنت عدة كلمات رياضية بمقدمتها،

منتخب مصر

مبارايات كأس العالم

كاس امم افريقيا

مصر والسنغال

مان سيتي ضد ليفربول

شخصيات عامة فى 2022

-قائمة البحث عن الشخصيات: تضمنت عدة شخصيات بمقدمة البحث هى،

الطفل ريان

ميار الببلاوي

هشام سليم

شيماء جمال

جورج الراسي

المسلسلات الأكثر بحثا 2022

-قائمة المسلسلات: وتضمنت أكثر أسماء المسلسلات بحثا وهى،