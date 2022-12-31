وصلة بكاء لهاجر الشرنوبي خلال عقد قرانها على أحمد الجابري.. والسبب والدها

دخلت الفنانة هاجر الشرنوبي، في حالة من البكاء خلال عقد قرانها الذي أقيم منذ قليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وبكت هاجرالشرنوبي حينما طلبت من الحاضرين قراءة الفاتحة على روح والدها، وذلك قبل عقد القران، الذي حضره نخبة من الفنانين أبرزهم سهير رمزي، ووفاء عامر، وفردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، وحسام داغر، ومحمود عبد المغني، وليلى عز العرب، ومنة عرفة، وغيرهم.

وكان العروسان، منذ قليل، حرصا على عمل جلسة تصوير خاصة قبل عقد القران، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء في ساحة المسجد.

هاجر الشرنوبي تواصل تصوير مسلسل أم البنات

وتواصل الفنانة هاجر الشرنوبي، خلال هذه الفترة، تصوير مشاهدها في مسلسل «أم البنات»، الذي تدور أحداثه حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل لنرى حال المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، فهل تنجح البنات الخمس في ايجاد براءة أمهن.

وشارك في بطولة مسلسل «أم البنات»، سهير رمزي، ناصر سيف، ديانا هشام، فريال يوسف، منة عرفة، حنان سليمان، حنان يوسف، هايدي رفعت، سلين عبد العزيز، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، وإخراج عبد العزيز حشاد.