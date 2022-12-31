«الأهلي» مستشار ووكيل تمويل لأكبر مشروع بترولي في أسيوط

أعلن البنك الأهلى المصرى عن الانتهاء من ترتيب وتفعيل أكبر تمويل لمشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار، والذى يعد إضافة تستهدف توفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية ويأتى تدعيماً لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد وقطاع البترول.

وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بدور المستشار المالى والقيام بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تؤدى لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصرى، مما يسهم فى دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، ما يسهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وأكد «عكاشة» أن ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.

كما أشاد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، باحترافية فريق العمل بالبنك وقدرته على القيام بدور المستشار المالى وأيضاً ترتيب وإدارة القروض المشتركة، مشيراً إلى أن حزمة التمويلات تمثل تمويلاً خارجياً بنظام On-lending والتى تصل لمدة 12 عاماً مقسمة على شريحتين بما يتماشى مع احتياجات المقترض التمويلية وطبيعة نشاطه الذى يعكس أيضاً التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين البنك وأطراف التمويل الدولية وقدرة القطاع المصرفى على توفير التمويل المطلوب من بنوك دولية وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية، مشيراً إلى قيام البنك الأهلى المصرى بدعم المقترض فى تمويل هذا المشروع الاستراتيجى بحلول وأنشطة تمويلية مبتكرة.

ومن جانبه أضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، قيام البنك بدعم الشركة فى جذب المقرضين الدوليين بشروط وأسعار تنافسية وقد قام البنك خلال السنوات الثلاث الماضية بالتنسيق مع عدة جهات تمويلية وقانونية وفنية بالإضافة إلى تكليف مستشارى المشروع سواء المستشارون القانونيون، المستشار الفنى، المستشار البيئى والاجتماعى والمستشار الضريبى، وكذلك دعم الشركة عن طريق مساعدة البنوك الدولية فى الحصول على موافقاتهم الائتمانية وهى: بنك كريدى أجريكول - فرنسا، بنك إتش إس بى سى، بنك سى دى بى - إيطاليا، بنك يونى كريديت - إيطاليا، بنك سوسيتيه جينرال - فرنسا وبنك بى إن بى باريبا - فرنسا.