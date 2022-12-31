إصابة 18 راكبا في حادثي انقلاب سيارتين بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء حادثي انقلاب سيارتين منفصلين على طرق المحافظة.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين عن حوادث سير متفرقين، البلاغ الأول يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بعد مدينة الطور (ط ج ق 1927) على بعد 20 كيلو اتجاه أبورديس الساعة على الطريق الساحلي القديم.

أسماء مصابي حادث أبورديس جنوب سيناء

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

- ياسمين فتحي محمد، 24 عاما، سحجات وكدمات.

- عبير محمد إبراهيم 35 عاما، سحجات وكدمات.

- أميرة سامح سعفان 5 أعوام، سحجات وكدمات.

- أمير سامح سعفان عام ونصف، سحجات وكدمات.

- عمر محمود محمد السيد 67 عاما، سحجات وكدمات.

- سحر إبراهيم المنشاوي 80 عاما، سحجات وكدمات.

- علاء عمر محمود 5 أعوام، سحجات وكدمات.

- محمود عمر محمود 9 سنوات، سحجات وكدمات.

- ميرفت الشحات محمد محمد 33 عاما، كدمات بالصدر.

- رؤى عماد حمدي 6 أعوام، سحجات وكدمات.

- سعيد صلاح عبد المعبود 42 عاما، سحجات وكدمات.

- فاطمة متولي مصطفى 20 عاما، كفر الشيخ.

- محمد عبد الغني عبد القوي 18 عاما، كفرالشيخ.

- صبري يحيى محمد 57 عاما، كفر الشيخ.

- فيصل عبدالواحد السيد 31 عاما، كفر الشيخ.

جرى نقل المصابين إلى مركز طب الزهراء بالطور، لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل حادث طريق أبو رديس وأبوزنيمة بجنوب سيناء

البلاغ الثاني يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الجديد بين كمين أبو رديس وأبوزنيمة اتجاه شرم الشيخ، أسفر الحادث عن إصابة كل:

- هبة عاشور محمد 48 عاما، القاهرة، خلع بالكتف اليمنى.

- فرح حسين فاوي الوكيل، 18 عاما، القاهرة.

- أميمة فؤاد محمد 38 عاما، القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.