«الحاجة زينب» أقدم مدّاحة سمسمية في بورسعيد تحيي حفل رأس السنة بالشارع

على أنغام السمسمية وأغاني الفلكلور البورسعيدي وتأكيد الوحدة الوطنية، غنت الحاجة زينب السرجاني صاحبة الـ82 عاما مع فرقتها لإحياء ليلة رأس السنة، وسط جمع من المارة في شارع كسرى بحي العرب أقدم شوارع بورسعيد.

عام سعيد علي مصر

وقالت الحاجة زينب السرجاني إنه من المعتاد أن نجوب بورسعيد في المناسبات خاصة ليلة رأس السنة ونحتفل على أنغام السمسمية مع المارة في الشوارع ومن خلال الأغاني، ونتمنى أن يكون عاما سعيدا على مصر، كما نخصص جزء للأغاني الوطنية والوحدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر في مختلف المناسبات، مؤكدةً أن العمر لا يمنعها من الغناء.

مداحة السمسمية

وأضافت أقدم مداحة سمسمية في بورسعيد أنها تخصصت في أغاني مديح السمسمية وتعلمت الغناء منذ نعومة أظافرها مع والدها ووالدتها: «كنا نغني لشحذ الفدائيين كما أني مثلت مصر في أكثر من دولة أوروبية وفي بيت العائلة المقدسة في القاهرة ولي فيديوهات شهيرة على اليوتيوب».

وتكمل السيدة الثمانينيية: «تتميز فرقتنا بكبار فناني السمسمية وتضم قامات على رأسهم الحاج عوض أبو حسين، فهو شريك معنا منذ صغري في إحياء ليالي رأس السنة الميلادية والمناسبات الأخري ويتم دعوتنا في شوارع أو أماكن معينة لإحياء المناسبات».