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عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الرسمي الجديد للقوات المسلحة

كتب:

محمد مجدي
10:15 ص | الأحد 01 يناير 2023
عقيد اسلام مهدي سعيد، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة

عقيد اسلام مهدي سعيد، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة

تنشر «الوطن» السيرة الذاتية للعقيد إسلام مهدي سعيد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، والتي جاءت كالآتي:

* البيانات الشخصية:

الرتبة: عقيد.

الاسم: إسلام مهدي سعيد.

تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1982.

تاريخ التخرج من الكلية الحربية: 1 يوليو 2002 (الدفعة 96 حربية).

السلاح: مشاة.

* التأهيل العسكري:

- بكالوريوس العلوم العسكرية.                  

- الفرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة.

- فرقة القفز الأساسية بالمظلات.

- فرقة معلمي الصاعقة الراقية.

- الدورة رقم 42 مراقبين عسكريين.

- دورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية .

- دورة الإعلام العسكري في إطار القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

- دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

- دورة أساليب التفكير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة التطور الرقمي وأثره على الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

* التأهيل المدني:

ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تمهيدي ماجستير الإدارة العامة والسياسات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

* الوظائف الرئيسية:

- جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة .

- العمل في مجال الأمن الحربي .

- عضو هيئة تدريس بمعهد المشاة.

- العمل بوظائف الأمم المتحدة.

-العمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء.

- العمل في مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي .

- العمل في مجال التخطيط والمعلومات.

- نائب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

* التأهيل.. البعثات الخارجية:

- الدورة الأساسية لقادة ضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية .

- الدورة المتقدمة لقادة المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية.

- دورة التعاون المدني العسكري بحلف الناتو في كرواتيا.

- ضابط هيئة قيادة ضمن بعثة الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى .

- الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام في اليونان.

* الأنواط والميداليات:

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

- نوط الخدمة بالأمم المتحدة.

- نوط قادة المشاة من الجيش الأمريكي.

- نوط العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب.

ميداليات (العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013- اليوبيل الماسي للمشاة - العملية الشاملة - الأمم المتحدة)

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.