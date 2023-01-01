عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الرسمي الجديد للقوات المسلحة
كتب:
محمد مجدي
10:15 ص | الأحد 01 يناير 2023
عقيد اسلام مهدي سعيد، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة
تنشر «الوطن» السيرة الذاتية للعقيد إسلام مهدي سعيد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، والتي جاءت كالآتي:
* البيانات الشخصية:
الرتبة: عقيد.
الاسم: إسلام مهدي سعيد.
تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1982.
تاريخ التخرج من الكلية الحربية: 1 يوليو 2002 (الدفعة 96 حربية).
السلاح: مشاة.
* التأهيل العسكري:
- بكالوريوس العلوم العسكرية.
- الفرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة.
- فرقة القفز الأساسية بالمظلات.
- فرقة معلمي الصاعقة الراقية.
- الدورة رقم 42 مراقبين عسكريين.
- دورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية .
- دورة الإعلام العسكري في إطار القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .
- دورة أساليب التفكير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة التطور الرقمي وأثره على الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
* التأهيل المدني:
ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
تمهيدي ماجستير الإدارة العامة والسياسات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
* الوظائف الرئيسية:
- جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة .
- العمل في مجال الأمن الحربي .
- عضو هيئة تدريس بمعهد المشاة.
- العمل بوظائف الأمم المتحدة.
-العمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء.
- العمل في مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي .
- العمل في مجال التخطيط والمعلومات.
- نائب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.
* التأهيل.. البعثات الخارجية:
- الدورة الأساسية لقادة ضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية .
- الدورة المتقدمة لقادة المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية.
- دورة التعاون المدني العسكري بحلف الناتو في كرواتيا.
- ضابط هيئة قيادة ضمن بعثة الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى .
- الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام في اليونان.
* الأنواط والميداليات:
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.
- نوط الخدمة بالأمم المتحدة.
- نوط قادة المشاة من الجيش الأمريكي.
- نوط العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب.
ميداليات (العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013- اليوبيل الماسي للمشاة - العملية الشاملة - الأمم المتحدة)