آيات نصار.. مصرية تحصد جائزة «إبداع بلا حدود» الإماراتية

قالت آيات نصار، الحائزة على جائزة الإبداع، من دبي، إنّها فخورة بالتكريم وتحقيق حلمها بالحصول على جائزة «إبداع بلا حدود».

وأضافت «آيات»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الجائزة مشهورة جدًا بالإمارات، وهي موجودة منذ 10 سنوات لتكريم الناشئين والمحترفين ورواد صناعة المجوهرات، مضيفة أن شعورها بالمركز الأول لا يوصف وكان حلمًا يراودها منذ 2018، وتصميمي نال إعجابهم وحصلت على المركز الأول.

وأشارت إلى أنها حصلت على الجائزة لتصميم خاتم على شكل الغترة الإمارتية أو «العمامة»، واخترت هذا التصميم لحلمي بتقديم أشكال متنوعة من التراث العربي.