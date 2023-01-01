الغرفة التجارية تعلن أسعار استرشادية خاصة بالأسماك في السويس

شهدت أسعار الأسماك في محافظة السويس انخفاضا في بعض الأصناف، وذلك خلال أول أيام عام 2023، وخاصة الأنواع الشعبية.

وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إنه جرى وضع أسعار استرشادية للأسماك، وذلك وفقا للمتداول في سوق الأنصاري الرئيسي بالمحافظة.

وفيما يلي، نستعرض متوسط أسعار الأسماك اليوم، في محافظة السويس، والتي جاءت كالتالي:

البلطي 45 جنيها.

الشخرم 30 جنيها للكيلو.

الشخرم عنبك 50 جنيها للكيلو.

الحفارة صاحية 50 جنيها.

القاروص 70 قنال.

البلاميطة تونة 40 جنيها للسمكة.

الدراك 70 جنيها.

الحفارة الكبيرة 80 جنيها.

الحفارة السوبر 120 جنيها.

البلاميطه الكبيرة 150 جنيها للسمكة.

الباغه السوبر 60 جنيها.

الدنيس 100 جنيه، والسهلية 80 جنيها.

الكسكمري 70 جنيها.

السهلية قنا 80 جنيها.

السهلية السوبر 120 جنيها.

الصدف 70 جنيها.

الدنيس القنال 100 جنيه.

الخنزيرة البلاط 100 جنيه.

المرجان 70 جنيه.

البربوني الكبير 100 جنيه.

البربوني الجامبو 140 جنيها.

الحارت الوسط 75 جنيها.

سمكة جحا 100 جنيه.

لوت قنال 80 جنيها.

الكشر صنار 120 جنيها.

الشعور الحر صنار 120 جنيها.

الشعور السويسي 150 جنيها.

المرجان أبو أتب 140 جنيها.

الطوبارة 70 جنيها والبوري المبطرخ 100 جنيه.

الدراك 150 سوبر لحم صافي.

الحارت السويسي 90 جنيها.

سمك قروش لحم 110 جنيه.

الطوبارة 70 جنيها.

البوري 85 جنيها.

البوري المبطرخ 100 جنيه.

المكريل 70 جنيها.

السوبيا 100 جنيه.

الجمبري يبدأ 120 جنيها، والكاليمارى 100 جنيه.

كابوريا نتي 80 جنيها.

كابوريا شبح 180 جنيها.

الكاليماري 100 جنيه.

الجمبري لحم 120 جنيها.

الجمبري ملوخية 110 جنيها.

جمبري العتيبي 160 جنيها.

الجمبري الكبير 200 جنيه.

الجمبري الكبير 250 جنيها.

الجمبري الأزاز 420 جنيها.