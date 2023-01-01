أستاذ زراعة: صادرات مصر من المحاصيل تجاوزت 6 ملايين طن في 2022

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إنّه للمرة الأولى تتخطى صادرات مصر الزراعية 6 ملايين طن في عام 2022، بزيادة نحو نصف مليون طن عن العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ مصر تنتهج استراتيجية الأمن وسلامة الغذاء، كما أنه في الفترة الماضية حدثت قفزات نوعية في مجال استصلاح الأراضي الجديدة مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي ينزرع بيه حاليًا ما يقترب من 430 ألف فدان، فضلًا عن المشروعات العديدية الأخرى التي استفادت واعتمدت على التحديث الزراعي بالإمكانيات الحديثة لتقليل الفاقد وتحافظ على جودة المحصول.

مصر تشغل المركز الأول في تصدير الموالح

وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تشغل المركز الأول في تصدير الموالح على مستوى العالم، وتتمثل تلك الموالح البرتقال الصيفي والليمون وبعض أنواع اليوسفي والبرتقال بصرة، إذ إنّ مصر حققت مليون و700 ألف طن صادرات موالح، بينما البطاطس تخطت 860 ألف طن، والبصل وصل إلى نحو 469 ألف طن، أما الفاصوليا الخضراء 165 ألف طن، ويأتي ذلك، إضافة إلى تصدير أصناف متعددة كالفراولة والمانجو والجوافة والعنب والبطاطا والطماطم والرومان، وغيرها.

دور الجمعيات الأهلية في المنظومة الزراعية

وأشار أستاذ الزراعة، إلى نجاح المنظومة الخاصة بالإشراف والرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة وصحة النبات، موضحا دور الجمعيات الأهلية في المنظومة الزراعية، إذ إنّها تضم حاضنة من الخبراء الذين يقومون بارشاد الشركات والمزارعين لإتباع أحدث الأساليب الخاصة بجودة وسلامة الإنتاج.