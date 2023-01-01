رصد 1240 حالة غياب في 182 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، تقرير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي عرضه أحمد دسوقي، مدير عام الإدارة، وتضمن المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها.

182 حملة تفتيشية بالقطاعات الحكومية

وكشف التقرير الجهود المبذولة في الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتى نهاية ديسمبر 2022، والتي نفذت الإدارة خلالها 182 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقرورية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية في محافظة بني سويف.

رصد 1000 حالة غياب و240 ترك عمل

وأسفرت حملات المرور الميداني عن رصد أكثر من 1000 حالة غياب و240 حالة ترك عمل على مدار 3 شهور بكافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية، وذلك بدون اتخاذ الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى رصد حالات القصور الإداري في بعض الملفات، وتم رصد وجود عجز في كمية من السولار بإحدى الوحدات القروية بمركز إهناسيا وكميات الوقود المنصرف للسيارات خلال فترة الجرد.

ووجه محافظ بني سويف، مسؤولي القطاعات والوحدات المحلية والخدمية المعنية، بالتحقيق في حالات الغياب غير القانونية منها وحالات ترك العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه بمواصلة الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية في متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإداري، الذي يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.