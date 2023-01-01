الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا بتكلفة تتجاوز 164 مليون جنيه بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إقامة 18 مشروعا في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني، بإجمالي استثمارات تتجاوز 164 مليون جنيه، وتوفر 420 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

إقامة 18 مشروعا في البحيرة

وجاءت مشروعات الاستثمار الصناعي والزراعي كالتالي:

1- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 436 مترا مربعا بقرية الناصر بمركز أبو المطامير، بتكلفة مليون و384 ألف جنيه، وتوفر 3 فرص عمل.

2- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 370 مترا مربعا بقرية الناصر بمركز أبو المطامير، بتكلفة مليون و384 ألف جنيه، وتوفر 3 فرص عمل.

3- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 1190 مترا مربعا بقرية الشعراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة مليون و70 ألف جنيه، وتوفر 10 فرص عمل.

4- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 840 مترا مربعا بقرية الشجاعة بمركز أبو المطامير، بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، ويوفر 3 فرص عمل.

5- مشروع حظيرة مواشي على مساحة 1050مترا مربعا بقرية الشعراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، ويوفر 3 فرص عمل.

6- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 1250 مترا مربعا بقرية الشعراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة 6 ملايين و473 ألف جنيه، ويوفر 10 فرص عمل.

مشروعات إنتاج حيواني وتسمين ماشية

7- إقامة مشروع إنتاج حيواني على مساحة 14660 مترا مربعا غرب الطريق الصحراوي مركز أبو المطامير، بتكلفة 23 مليونا و290 ألف جنيه، ويوفر 20 فرصة عمل.

8- مشروع إنتاج حيواني بقرية العشر آلاف مركز أبو المطامير على مساحة 4400 متر مربع بتكلفة 7 ملايين و140 ألف جنيه، ويوفر فرصتي عمل.

9- مشروع إنتاج حيواني بقرية التفتيش مركز أبو المطامير على مساحة 3000 متر مربع بتكلفة 10 ملايين و971 ألف جنيه، ويوفر 20 فرصة عمل.

10- مشروع تسمين ماشية بقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير على مساحة 1026مترا مربعا بتكلفة 2 مليون و395 ألف جنيه، ويوفر 4 فرص عمل.

11- إقامة مشروع منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي وأسمدة على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 7 ملايين و394 ألف جنيه بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير، ويوفر حوالي 28 فرصة عمل.

مشروعات تعبئة حاصلات زراعية

12- مشروع محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 20 مليون و826 ألف جنيه، يوفر 34 فرصة عمل.

13- مشروع ثلاجة حفظ خضروات وحاصلات زراعية على مساحة 5800 متر مربع، بتكلفة 4 ملايين و50 ألف جنيه، وتوفر 15 فرصة عمل.

12- إقامة ثلاجة حفظ خضر وفاكهه بقرية الناصر مركز أبو المطامير على مساحة 520 مترا مربعا بتكلفة 2 مليون و330 ألف جنيه، ويوفر حوالي 7 فرص عمل.

13- إقامة ثلاجة حفظ وتبريد خضر وفاكهة بنديبة مركز دمنهور، على مساحة 10500 متر مربع، بتكلفة 35 مليون جنيه، ويوفر حوالي 20 فرصة عمل.

14- مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 6000 متر مربع بقرية الحوتة بمركز إيتاي البارود بتكلفة 4 ملايين و120 ألف جنيه، ويوفر حوالي 24 فرصة عمل دائمة، و50 فرصة عمل موسمية.

تعبئة النباتات الطبية والبذور الزراعية

15- مشروع محطة غربلة وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والحاصلات والبذور الزراعية على مساحة 12 سهما و8 قراريط و4 أفدنة بقرية العشر آلاف مركز أبو المطامير بتكلفة 24 مليونا و187 ألف جنيه، وتوفر 35 فرصة عمل.

16- مشروع مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية على مساحة 6000 متر مربع بناحية وادي النطرون، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويوفر 160 فرصة عمل.

17- مشروع منفذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة 420 مترا مربعا بقرية الشعراوي مركز حوش عيسى، بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، ويوفر 8 فرص عمل.

18- مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 9000 متر مربع ناحية فرهاش مركز حوش عيسى، بتكلفة مليون و730 ألف جنيه، ويوفر 18 فرصة عمل.

تقديم تسهيلات للمستثمرين

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين للتوسع في إقامة المشروعات، ما من شانه توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون 70% على الأقل من العاملين بها من البحيرة.