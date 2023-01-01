المستشار الألماني يهنئ الرئيس السويسري بمناسبة توليه مهام منصبه

أرسل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس السويسرى آلان بيرسيه بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقال شولتز، في البرقية وفقا لبيان للحكومة الألمانية، «إنني أتطلع إلى زيادة تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة للغاية بين ألمانيا وسويسرا معكم.. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المهام والمسؤلية المخولة لكم».

وكان البرلمان السويسري قد انتخب، في وقت سابق اليوم في العاصمة برن، آلان بيرسيه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية لشغل منصب رئيس الكنفدرالية السويسرية لعام 2023.