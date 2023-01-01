السجن 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخيرة نارية في الشروق

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة فرد خرطوش وذخيرة نارية بمدينة الشروق، بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بأنه في شهر يوليو 2021 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، كما أحرز ذخيرة طلقة خرطوش، ما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا بحيازته أو إحرازه.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة الشروق، بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم انتقل إلى مكان تواجده وجرى ضبطه، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري غير مششخن وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الدفاع.