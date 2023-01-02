«لو مسافر النهاردة».. اعرف التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، موقف تأخيرات وتهديات القطارات اليوم الإثنين، على الخطين القبلي والبحري، نظرًا لتنفيذ عدة مشروعات لتجديد وتطوير منظومة السكة، من خلال تطوير إشارات، وتجديد مزلقانات، ووحدات تحكم، ورفع كفاءة المحطات، مع توفير كل سُبل السلامة لمواطنين وتفادي إزهاق الأرواح.

التأخيرات المتوقعة اليوم لحركة القطارات

أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية، تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة - أسيوط، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

ثالثًا: خط أسيوط - أسوان، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

رابعًا: خط بنها - بورسعيد، تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة.

خامسًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

سادسًا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

واعتذرت هيئة القومية للسكك الحديدية، لكل مستقلي القطارات على الوجهين القبلي والبحري، عن تأخيرات القطارات والتهديات في بعض الأماكن التي بها مواقف مشروعات أعمال جار تنفيذها، سواء من تنفيذ أنفاق أو كباري علوية، وتحديث مزلقانات وأشرطة قضبان، ونظم إشارة، كما أنّ الهيئة القومية للسكة الحديد تهيب مستقلي القطارات على اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة التي تتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.