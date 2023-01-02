حالة الطقس في الأيام المقبلة.. أجواء معتدلة ودافئة على جنوب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ الأجواء خلال الايام المقبلة ستكون معتدلة ودافئة على جنوب البلاد خلال فترات النهار، في حين تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، وذلك خلال ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أخبار الطقس في الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن أخبار الطقس في الأيام المقبلة، باردة خلال ساعات الصباح الباكر، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وصولًا لمحافظات شمال الصعيد.

وأضافت «الأرصاد» أن موجة الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية، لمدة 72 ساعة المقبلة، وهي أمطار بين متوسطة وغزيرة أحيانًا، وذلك حتى مساء الأربعاء المقبل، على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط بدءًا من الخميس وحتى السبت المقبل.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 3 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 7 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.