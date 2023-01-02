مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين انقلب بهم ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بقرية «المحرص» على طريق «مصر- أسوان» الزراعي بمركز ملوي جنوب المنيا.

انقلاب ميكروباص في الترعة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مديرأمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية جنوب المنيا، بالقرب من قرية «المحرص» التابعة لمركز ملوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

جهود لانتشال جثث الضحايا

وتكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية جهودها لانتشال جثث الضحايا، فيما أفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وحُرر محضر وتباشر النيابة العامة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.