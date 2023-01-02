القوائم الكاملة لأسعار السلع اعتباراً من يناير 2023.. «عشان محدش يغشك»

في مسعى من الشركات، لمنع التلاعب بأسعار السلع، عممت الشركات المنتجة للسلع الغذائية، أسعار منتجاتها اعتباراً من 1 يناير 2023، حسبما أكد تجار لـ«الوطن»، مؤكدين أن الأسعار في طريقها للتراجع خلال الفترة المقبلة، بعد تعليمات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بمستندات التحصيل، من جانب البنك المركزي المصري.

أسعار السلع في طريقها للتراجع

وقال حازم المنوفي، عضو غرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات تشهد حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في السوق المحلية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الهدوء، وسط عروض وتخفيضات كبيرة لتنشيط المبيعات، تزامنا مع انطلاق معارض أهلاً رمضان.

الأعلاف تراجعت 20%

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تراجعت بنسبة 20%، بعد قرار البنك المركزي المصري، الأمر الذي سيسهم في تراجع أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضر والفاكهة

أما حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فقال إن أسعار الخضر والفاكهة في طريقها للتراجع أمام الوفرة التي تشهدها السوق المحلية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يدفع نحو تنشيط المبيعات الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الرواج في السوق.

معارض أهلاً رمضان

وانطلقت معارض أهلاً رمضان بمبادرة من الغرف التجارية وبرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبأسعار تنافسية وتخفيضات وصلت إلى 60% على بعض السلع والمنتجات.