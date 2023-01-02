الدفاع المدني بالمدينة المنورة يبحث عن مفقود حاول إنقاذ محتجزين بالسيل «صور»

قال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، إنه يجري البحث عن مفقود جرفته السيول عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية في نبأ عاجل.

ونشرت قناة «الإخبارية»، صورا من أثناء بحث قوارب الدفاع المدني عن مفقود قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة، وكانت المدينة شهدت في وقت سابق من اليوم، سقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول.

تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة المنورة

ومن جهته، حذر مركز الأرصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، من وقوع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة وأجزاء أخرى بالمملكة، تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتساقطا للبرد وجريانا للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، مشيرا إلى استمرار حالة الطقس غير المستقر حتى صباح الغد الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 11 صباح غد الثلاثاء، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، بدءا من أمس الأحد حتى يوم الجمعة المقبل، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.