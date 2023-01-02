القبض على المتهم بقتل صديقه في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قسم شرطة منشأة القناطر، القبض على المتهم بقتل صديقه بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلافات، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم منشأة شرطة منشأة القناطر، يفيد بوصول المجني عليه «وليد. ح، 17 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي»، إلى مستشفى مبارك المركزي، مصاب بجرح نافذ في منطقة الصدر من الناحية اليسري، وتوفي خلال إسعافه، بإدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

وبعمل التحريات الأولية، وجمع المعلومات تبين أن صديق المجني عليه المدعو «أحمد. أ، 16 عامًا، طالب»، تشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة، فيما بينهما قام على إثرها المتوفى وصديقيه «شعبان. أ، 16 عامًا»، «أحمد. م، 16 عامًا» بالتعدي بالضرب على المتهم ولكنه تمكن من الهرب منهم متوجهًا إلى مسكنه وأحضر سكينًا سدد به طعنة نافذة في الصدر للمجني عليه.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المُستخدم في الجريمة، وجرى القبض على صديقي المجني عليه، وأيدا ما جاء بالفحص.

حرر المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.