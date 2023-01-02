المطربة المغربية ليلى الفيلالي تنضم لمسلسل عالم دبليو

انضمت المطربة المغربية الإسبانية ليلى الفيلالي، لأسرة مسلسل عالم دبليو، للمنتج سيف عريبي، والذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تطرق لعالم فريق الظل أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نحوم الفن بمصر والعالم العربي، منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ومحمد لطفي و السعودي قصي خضر، ومن العراق سيف حليم.

وسبق أن صرح المنتج العراقي سيف عريبي، خلال بيان، أن المسلسل إختصار لـshadow Squad، ويصنف ضمن الأعمال التي تتناول عالم السوبر هيروز، أو الأبطال الخارقين ولكن ينفذ بأسلوب وتقنيات جديدة ومختلفة لإقناع وجذب الجمهور ممن سبق لهم أن شاهدوا مثل هذه الأعمال في السينما العالمية.

وأضاف أنه جرى الاستعانة على سبيل المثال بأحدث إصدارات أجهزة الجرافيك العالمية، والتي لم يسبق العمل بها حتى الآن بالإضافة إلى شركات مونتاج عالمية، وذلك كي يجد المشاهد الفارق الذي يجذبه ويشوقه لمتابعة حلقات وأجزاء العمل، بالإضافة إلى جودة التصوير، والتي تضاهي سلسلة مارفل العالمية.

وإكد أن المسلسل يصور على أجزاء منفصلة، وكل واحد يحتوى على عدد 5 أو 6 حلقات، مدتها من 40 إلى 55 دقيقة، ومن المقرر تحويل بعض الأجزاء إلى سلسلة أفلام سينمائية.

وأشار إلى أن كل جزء يتولى بطولته أحد النجوم الذين جرى الكشف عنهم حتى الآن، وهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي والسعودي قصيى خضر، وجرى التصوير حتى الآن ما بين استديوهات وبعض المواقع في مصر.