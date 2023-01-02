منافذ السلع جبهات حماية لـ«المواطنين»

لا تدّخر الدولة جهداً لتخفيف معاناة المواطنين والحد من تأثير تداعيات الأزمات العالمية، وودعت الدولة مرحلة الوعد باستقرار الأحوال ونفذت إجراءات عملية على الأرض من أجل المواطن، وآخر تلك الإجراءات إطلاق معارض «أهلاً رمضان» فى يناير بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، استباقاً للشهر الكريم، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق.

يتوازى ذلك مع المبادرات القائمة بالفعل، وأبرزها مبادرة «كلنا واحد» ومنافذ «أمان» التى تنظمها وزارة الداخلية على مستوى المحافظات، لتخفيف ضغط الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، حيث انطلقت مبادرة «كلنا واحد» قبل 5 سنوات فى 30 يونيو 2018 فى إطار توجيهات رئاسية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

مبادرة «كلنا واحد» ومنافذ «أمان» والمجمعات الاستهلاكية تدعم «الأمن الغذائى»

وبجانب سلاسل منافذ «أمان» تعاونت «الداخلية» مع عدة سلاسل تجارية كبرى على مستوى الجمهورية لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و60% لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وسط تكثيف للحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

حماية المستهلك من جشع التجار.. بالقانون

وزارة التموين أيضاً تمارس دوراً كبيراً من خلال مواجهتها لجشع التجار وغلاء الأسعار بطرح السلع بأسعار تنافسية فى منافذها وبتخفيضات كبرى، أو من خلال الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف خريطة منافذ الداخلية والتموين على مستوى الجمهورية وعناوينها والسلع المتوافرة ونسب التخفيض بها واحتياطى السلع الاستراتيجية للفترة المقبلة، وتتحاور مع خبراء أمنيين واقتصاديين حول دور الدولة المجتمعى لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير ما يلزمهم من سلع بأسعارمناسبة لهم.