مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم: تصل إلى 4 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة العربية السعودية، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، كالتالي، جازان 30 درجة مئوية، جدة والقنفذة 28 درجة ومكة المكرّمة وينبع 27 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ4 مئوية، تليها عرعر والقريات 5 درجات، وسكاكا ورفحاء 6 مئوية، وحائل 7 مئوية، والمجمعة والرياض وأبها والباحة وحفر الباطن والأحساء 8 مئوية.