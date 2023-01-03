تحذير عاجل من «الأرصاد»: تقلبات جوية وأمطار رعدية اليوم

حذّرت الدكتورة منار غانم عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية المختلفة في حالة الطقس، اليوم، على عددٍ من المدن والمحافظات بدءًا من السواحل الشمالية للبلاد وصولًا إلى شمال الصعيد.

وأضافت غانم فى تصريح لـ«الوطن»، أن مصر تتأثر منذ أيامٍ عدة بمنخفض جوي متعمق قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة تكاثر السحب المنخفضة والممطرة بدء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويمتد في حالة الطقس اليوم إلى مناطق داخلية من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

وأشارت غانم، إلى أنّ الأمطار ستكون رعدية ومتفاوتة الشدة على معظم المناطق المذكورة، بكميات بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا، خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية والعلمين والسلوم وسيدى عبد الرحمن، والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كما ستمتد حالة عدم الاستقرار مع تقدم ساعات النهار الى كلا من العريش ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، ومدن القناة ودمياط وورفح والعريش.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17