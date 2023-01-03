«الاتصالات» تعلن آخر موعد للتسجيل في برنامج الحاضنات التكنولوجية

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أن يوم 4 فبراير 2023، آخر موعد للتسجيل في برنامج الحاضنات التكنولوجية، حيث طالب المركز من كافة الشباب إذا كان لديهم خطة عمل ونموذج مبدئي لمشروع ما، فيمكن الآن التقدم للمشاركة في أحد حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

يجري كل ثلاثة أشهر تقييم الطلبات المقدمة

وذكر مركز الابداع، أنه إذا كان لديك خطة عمل ونموذج مبدئي وتبحث عن المشاركة في أحد مراكز حاضنات الأعمال التكنولوجية التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، فإنه يمكنك التقدم للمشاركة في أحد حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في أي وقت خلال العام، مشيرا إلى أنه يتم كل ثلاثة أشهر تقييم الطلبات المقدمة وإرسال دعوة لتقديم أفكار جديدة إلى المجموعات التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي.

مدة الاحتضان سنة

وأشار المركز عبر موقعه الرسمي، إلى أن المجموعات التي تجتاز مرحلة العرض التقديمي للمشروع، تشارك في برنامج الاحتضان في أحد المراكز التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، إذ تبلغ مدة الاحتضان مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال عام واحد.

مزايا برنامج الحاضنة التكنولوجية

ووضح أن برنامج الحاضنة التكنولوجية يقدم دعما ماديا تصل قيمته إلى 60 ألف جنيه، مقسمة على ثلاثة دفعات مرتبطة بتحقيق الأهداف المتفق عليها خدمات عينية تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه مصري في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلي وخدمات تسويقيه، بالإضافة إلى مكان للعمل مزودة بالأثاث الأساسي وتوصيلات الإنترنت، البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان، توفير مرشدين فنيين و موجهين.