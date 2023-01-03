قصة خلاف بين نيللي ونور الشريف على ترتيب الأسماء.. وعادل إمام أنقذ الموقف

فراشة رقيقة تزرع البهجة في قلوب الجمهور، أجادت كل ألوان الفنون من التمثيل إلى الرقص والغناء منذ نعومة أظافرها، ما بين السينما والتلفزيون خطت خطواتها الأولى ونجحت في اختبار المشاهدين حتى تربعت على عرش قلوبهم لسنوات متواصلة قدمت خلالهم مجموعة كبيرة من الأفلام بالإضافة إلى الفوازير التي استمدت نجاحها من براعة نيللي، ويحتفل جمهور النجمة الكبيرة نيللي، اليوم، بعيد ميلادها الـ 73.

مجموعة كبيرة من الأعمال التي قدمتها نيللي للسينما، ولكن هناك شرط أساسي تضعه نيللي في تعاقداتها وهو أن يكتب اسمها أولًا على أفيشات الأفلام التي تقوم ببطولتها، وذلك وفقًا لما كشفته في لقاء سابق مع الفنانة صفاء أبو السعود في برنامجها الشهير «ساعة صفا»، ونفت خلال الحوار ما تردد عن إمكانية تنازلها عن جزء من أجرها مقابل أن يكتب اسمها في البداية، مؤكّدة أنَّ هذا الشرط يكون ضمن العقد الذي تمضيه مع شركة الإنتاج.

نيللي: طلبت استبدالي بممثلة أخرى في فيلم «الغول».. وسمير سيف رفض

وروت نيللي واقعة خلال عملها على فيلم الغول للمخرج سمير سيف، قائلة: «كان في زميل بيقوم بالدور قدامي وبعد ما تمّ بناء الديكور ونستعد للتصوير، طلب يكون اسمه قبل اسمي، وقتها رفض المخرج سمير سيف وطلب وقف التصوير لفترة حتى يتمّ استبدال البطل بآخر، ولكني قلت له غيرني أنا لأن دوره كان مهم إنه يعمله، ولكنه رفض».

وكشفت أنَّ الدور ذهب بعد ذلك للفنان عادل إمام، الذي لم يجد غضاضة في كتابة اسمها أولًا ووافق على المشاركة في الفيلم بالرغم من انشغاله الشديد في ذلك الوقت على حد تعبيرها، قائلة: «الموقف ده مقدرش أنساه لعادل إمام وقال لي أنا قبلت أعمل الفيلم ده عشان أنت البطلة، وبعد ذلك تمّ كتابة اسمي واسمه واسم الراحل فريد شوقي بطريقة لا يتضح فيها من اسمه أولا».

نور الشريف المرشح الأول لبطولة «الغول» قبل عادل إمام

بينما كشف الناقد طارق الشناوي، في لقاء تلفزيوني سابق، أنَّ الفنان نور الشريف هو المرشح لبطولة فيلم «الغول» قبل عادل إمام، ولكن دب خلاف بينه وبين نيللي، بينما أصرّ سمير سيف ووحيد حامد على وجود نيللي.