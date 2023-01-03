القبض على عاطل حرق مخزن أقمشة في عابدين لإخفاء سرقته

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة حريق مخزن أقمشة بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمخزن أقمشة بدائرة القسم على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أقمشة بالطابق الأرضى بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم عابدين ، ونتج عنه إحتراق عدد كبير من الأقمشة "دون إصابات" وفى وقت لاحق حضر للقسم صاحب المخزن المُشار اليه ومالك شركة لبيع مستلزمات الملابس وإتهما أحد العاملين بالمخزن بإرتكاب الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أحد الأشخاص - حال قيامه بالعدو عقب إضرام النيران بالمخزن محل البلاغ وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وإعترف بإرتكاب الواقعة بتحريض من صديقه ("المشكو فى حقه") نظراً لقيامه بإختلاس كمية من القماش من داخل المخزن محل عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه وعلمه بقيام المجنى عليه بإجراء جرد للمخزن فقام بالإتفاق معه على إضرام النيران بالمخزن وفى سبيل ذلك قام "المشكو فى حقه" بإصطناع نسخة من مفاتيح المخزن وسلمها للمتهم وتوجه للمخزن وقام بسكب كمية من سائل "البنزين" ، وإضرام النيران به ولاذ بالفرار ، وبإستهداف (المشكو فى حقه) أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، وبأستدعاء المُبلغ إتهمهما بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.