إصابة 4 أشخاص في حادثي دراجات نارية بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة نارية في مركز أبو قرقاص بالمنيا، واصطدام أخرى بسيارة تاكسي في الطريق الزراعي السريع، أمام مصنع الغزل بمركز المنيا.

تصادم تاكسي ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 5972 ن س ج، تاكسي، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان، أمام مصنع الغزل بمركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة زياد محمد، 22 عاما، طالب، عبدالرحمن سعد، 23 عاما، طالب، ربيع أسامة، 42 عاما، عامل، وجميعهم يقيمون بعزبة شاهين بحي غرب المنيا، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية بأبو قرقاص

كما انقلبت دراجة نارية بدون لوحات معدنية بطريق ترعة سري باشا أمام كوبري بني سعيد في غرب مركز أبو قرقاص، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة روماني حنا، 29 عاما، مقيم بمدينة المنيا، باشتباه نزيف وغيبوبة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.