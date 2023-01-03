جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة في حي الزيتون لمتابعة أسعار السلع

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بحي الزيتون؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

والتقى «عبد العال»، بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المجمعات للحصول على حصتهم التموينية في بداية الشهر، مؤكدين توافر كافة السلع المقررة لهم بالأسعار الرسمية المحددة، إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

100 معرض للسلع استعدادا لرمضان

وأكد أن المحافظة ستبدأ خلال أيام في إقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية بأحياء القاهرة لزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن المنافذ الجديدة التي سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية ستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتي يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأشار، إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ خاصة في الأحياء الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة بالشراكة مع الغرفة التجارية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة .