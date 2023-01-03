عاجل.. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق «تلت- منشأة السادات» بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق تلت منشأة السادات بمركز الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وسحجات وهم: «طارق . ج ظ م»، 22 سنة، و«حمدي. ن . خ»، 24 سنة، و«حمدي. أ . ح»، 24 سنة، و«حمدي . ج . أ»، 23 سنة، وجميعهم يقيمون في قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، إضافة إلى «هاجر . ج . م»، 17 سنة، وتقيم في قرية شنرا بمركز الفشن.